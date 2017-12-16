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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Алонсо 45
1:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
16 дек. 2017, 18:00 МСК
16.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
45'
45'
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
22
Виллиан
Виллиан
90
11
Педро
Педро
90
10
Азар
Эден Азар
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
9
Мората
Альваро Мората
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
8
Дэвис
Стивен Дэвис
11
Тадич
Душан Тадич
18
Лемина
Марио Лемина
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Остин
Чарли Остин