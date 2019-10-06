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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ингс 30
1:4
Матч завершен
Челси
Лондон
Абрахам 17
Маунт 24
Канте 40
Батшуайи 89
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
6 окт. 2019, 16:00 МСК
6.10.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Саутгемптон
мин
28
Ганн
Ангус Ганн
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
43
Валери
Ян Валери
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
81
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
7
Лонг
Шейн Лонг
73
9
Ингс
Дэнни Ингс
30'
30'
81
Запасные
1
МакКарти
Алекс МакКарти
5
Стивенс
Джек Стивенс
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Адамс
Чарли Адамс
38
Дансо
Кевин Дансо
20
Обафеми
Майкл Обафеми
Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
15
Зума
Курт Зума
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
10
Виллиан
Виллиан
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
7
Канте
Н'Голо Канте
40'
40'
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
24'
24'
80
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
80
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
17'
17'
84
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
8
Баркли
Росс Баркли
17
Ковачич
Матео Ковачич
24
Джеймс
Рис Джеймс
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
89'