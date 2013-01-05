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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Родригес 20
1:5
Матч завершен
Челси
Лондон
Ба 34
Мозес 45
Иванович 52
Ба 61
Лэмпард 82
Кубок Англии, 3 раунд
Кубок Англии,
3 раунд
Англия
5 янв. 2013, 18:00 МСК
5.01.2013, 18:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
0
Боруц
Артур Боруц
90
0
Шоу
Люк Шоу
90
0
Фонте
Жозе Фонте
64
0
Йошида
Мая Йошида
90
0
Корк
Джек Корк
90
0
Жули
Жули
90
0
Дэвис
Стивен Дэвис
90
0
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
54
0
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
0
Панчеон
Джейсон Панчеон
76
0
Родригес
Джей Родригес
20'
20'
90
Запасные
0
Дэвис
Келвин Дэвис
0
Хойвельд
Йос Хойвельд
0
Ривс
Бен Ривс
0
Маюка
Эммануэль Маюка
0
Ламберт
Рики Ламберт
0
Де Риддер
Стив Де Риддер
0
Таданари
Ли Таданари
Челси
мин
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
52'
52'
65
0
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Азар
Эден Азар
90
0
Луис
Давид Луис
90
0
Рамирес
Рамирес
90
0
Мата
Хуан Мата
78
0
Мозес
Виктор Мозес
45'
45'
72
0
Ба
Демба Ба
34'
61'
34', 61'
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Бертранд
Райан Бертранд
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
82'
0
Марин
Марко Марин
0
Оскар
Оскар
0
Торрес
Фернандо Торрес