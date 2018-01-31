Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Стивенс 64
1:1
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Мюррэй 14
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
31 янв. 2018, 22:45 МСК
31.01.2018, 22:45 МСК
среда
Составы
Саутгемптон
мин
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
64'
64'
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
26
Пье
Жереми Пье
3
Йошида
Мая Йошида
18
Лемина
Марио Лемина
19
Буфал
Софьян Буфал
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
9
Каррийо
Гидо Каррийо
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
14'
14'
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
23
Росеньор
Лиам Росеньор
18
Голдсон
Коннор Голдсон
7
Каял
Бирам Каял
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
16
Ульоа
Леонардо Ульоа
9
Бэлдок
Сэм Бэлдок