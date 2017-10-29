Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Мюррэй 52
1:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Дэвис 7
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
29 окт. 2017, 16:30 МСК
29.10.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
2
Бруно
Бруно
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
52'
52'
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
18
Голдсон
Коннор Голдсон
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
20
Мач
Солли Мач
10
Хемед
Томер Хемед
37
Браун
Исайя Браун
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
7'
7'
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
19
Буфал
Софьян Буфал
90
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
3
Йошида
Мая Йошида
5
Стивенс
Джек Стивенс
22
Редмонд
Натан Редмонд
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
38
МакКуин
Сэм МакКуин
7
Лонг
Шейн Лонг