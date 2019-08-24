Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
0:2
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Дженепо 55
Редмонд 90
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
24 авг. 2019, 17:00 МСК
24.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Брайтон & Хов
мин
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
4
Даффи
Шейн Даффи
90
33
Берн
Дэн Берн
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Троссард
Леандро Троссард
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
10
Андоне
Флорин Андоне
90
5
Данк
Льюис Данк
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
78
20
Мач
Солли Мач
68
7
Мопе
Нил Мопе
74
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
13
Гросс
Паскаль Гросс
18
Моуй
Аарон Моуй
30
Бернардо
Бернардо
9
Локадия
Юрген Локадия
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
Саутгемптон
мин
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90'
90'
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
84
10
Адамс
Чарли Адамс
80
28
Ганн
Ангус Ганн
90
38
Дансо
Кевин Дансо
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
43
Валери
Ян Валери
53
Запасные
1
МакКарти
Алекс МакКарти
2
Соареш
Седрик Соареш
3
Йошида
Мая Йошида
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
19
Буфал
Софьян Буфал
12
Дженепо
Мусса Дженепо
55'
20
Обафеми
Майкл Обафеми