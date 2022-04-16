Саутгемптон - Арсенал: 16 апреля 2022 смотреть онлайн

Саутгемптон
Саутгемптон
-:-

Саутгемптон - Арсенал: 16 апреля 2022 смотреть онлайн

Арсенал
Лондон
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
16 апр. 2022, 17:00 МСК
16.04.2022, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Саутгемптон
мин
1
МакКарти
Алекс МакКарти
4
Вестергор
Янник Вестергор
35
Беднарек
Ян Беднарек
22
Салису
Мохаммед Салису
2
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
11
Редмонд
Натан Редмонд
19
Минамино
Такуми Минамино
27
Диалло
Ибраима Диалло
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
8
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
9
Ингс
Дэнни Ингс
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
-
5
Стивенс
Джек Стивенс
-
6
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
12
Дженепо
Мусса Дженепо
-
23
Телла
Нейтан Телла
-
47
Ферри
Уилл Ферри
-
32
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
14
Обафеми
Майкл Обафеми
-
40
Н'Лундулу
Дэн Н'Лундулу
-
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета

Прошлые матчи

26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
Саутгемптон
1 : 3
Арсенал
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
Саутгемптон
1
Арсенал
3
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 15:15
Саутгемптон
1 : 0
Арсенал
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 15:15
Саутгемптон
1
Арсенал
0
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Арсенал
1 : 1
Саутгемптон
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Арсенал
1
Саутгемптон
1
25.06.2020 25 июня 2020 чт 20:00
Саутгемптон
0 : 2
Арсенал
25.06.2020 25 июня 2020 чт 20:00
Саутгемптон
0
Арсенал
2
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
Арсенал
2 : 2
Саутгемптон
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
Арсенал
2
Саутгемптон
2
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:05
Арсенал
2 : 0
Саутгемптон
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:05
Арсенал
2
Саутгемптон
0
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 16:30
Саутгемптон
3 : 2
Арсенал
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 16:30
Саутгемптон
3
Арсенал
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:15
Арсенал
3 : 2
Саутгемптон
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:15
Арсенал
3
Саутгемптон
2
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 15:00
Саутгемптон
1 : 1
Арсенал
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 15:00
Саутгемптон
1
Арсенал
1
10.05.2017 10 мая 2017 ср 21:45
Саутгемптон
0 : 2
Арсенал
10.05.2017 10 мая 2017 ср 21:45
Саутгемптон
0
Арсенал
2
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 20:30
Саутгемптон
0 : 5
Арсенал
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 20:30
Саутгемптон
0
Арсенал
5
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 17:00
Арсенал
2 : 1
Саутгемптон
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 17:00
Арсенал
2
Саутгемптон
1
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 22:45
Арсенал
0 : 0
Саутгемптон
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 22:45
Арсенал
0
Саутгемптон
0
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 22:45
Саутгемптон
4 : 0
Арсенал
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 22:45
Саутгемптон
4
Арсенал
0
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
Саутгемптон
2 : 0
Арсенал
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
Саутгемптон
2
Арсенал
0
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 22:45
Арсенал
1 : 0
Саутгемптон
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 22:45
Арсенал
1
Саутгемптон
0
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
Саутгемптон
2 : 2
Арсенал
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
Саутгемптон
2
Арсенал
2
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 18:15
Арсенал
2 : 0
Саутгемптон
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 18:15
Арсенал
2
Саутгемптон
0
01.01.2013 01 янв. 2013 вт 20:30
Саутгемптон
1 : 1
Арсенал
01.01.2013 01 янв. 2013 вт 20:30
Саутгемптон
1
Арсенал
1
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 17:00
Арсенал
6 : 1
Саутгемптон
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 17:00
Арсенал
6
Саутгемптон
1

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