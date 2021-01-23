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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Габриэль 24
1:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Кубок Англии, 1/16 финала
Кубок Англии,
1/16 финала
Англия
23 янв. 2021, 15:15 МСК
23.01.2021, 15:15 МСК
суббота
События
Составы
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
89
3
Бертранд
Райан Бертранд
89
5
Стивенс
Джек Стивенс
89
2
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
89
35
Беднарек
Ян Беднарек
89
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
89
8
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
89
27
Диалло
Ибраима Диалло
89
32
Уолкотт
Тео Уолкотт
89
9
Ингс
Дэнни Ингс
85
10
Адамс
Че Адамс
78
Запасные
41
Льюис
Гарри Льюис
18
Валери
Ян Валери
29
Вокинс
Джейк Вокинс
31
Рэмси
Кейн Рэмси
64
Янкевиц
Александр Янкевиц
7
Лонг
Шейн Лонг
40
Н'Лундулу
Дэн Н'Лундулу
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
89
17
Соареш
Седрик Соареш
89
2
Бельерин
Эктор Бельерин
72
16
Холдинг
Роб Холдинг
89
6
Габриэль
Габриэль
24'
24'
89
12
Виллиан
Виллиан
89
34
Джака
Гранит Джака
89
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
58
19
Пепе
Николя Пепе
89
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
89
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
58
Запасные
33
Райан
Мэтью Райан
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
23
Луис
Давид Луис
21
Чамберс
Калум Чамберс
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
18
Томас
Томас
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
7
Сака
Букайо Сака
9
Ляказетт
Александр Ляказетт