Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 28
Уэлбек 38
Уэлбек 81
3:2
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Лонг 17
Остин 73
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
8 апр. 2018, 16:15 МСК
8.04.2018, 16:15 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
29
Джака
Гранит Джака
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
38'
81'
38', 81'
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
28'
28'
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
61
Нелсон
Рейсс Нелсон
90
Запасные
54
Мейси
Мэтт Мейси
18
Монреаль
Начо Монреаль
16
Холдинг
Роб Холдинг
11
Озил
Месут Озил
10
Уилшир
Джек Уилшир
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
Саутгемптон
мин
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
7
Лонг
Шейн Лонг
17'
17'
90
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
26
Пье
Жереми Пье
22
Редмонд
Натан Редмонд
19
Буфал
Софьян Буфал
39
Симс
Джошуа Симс
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
10
Остин
Чарли Остин
73'