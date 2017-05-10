Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
0:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Санчес 60
Жиру 83
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
10 мая 2017, 21:45 МСК
10.05.2017, 21:45 МСК
среда
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
24
Стивенс
Джек Стивенс
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
70
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
70
11
Тадич
Душан Тадич
80
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
Запасные
40
Хассен
Муез Хассен
12
Касерес
Мартин Касерес
26
Пье
Жереми Пье
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
19
Буфал
Софьян Буфал
7
Лонг
Шейн Лонг
9
Родригес
Джей Родригес
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
16
Холдинг
Роб Холдинг
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
29
Джака
Гранит Джака
90
11
Озил
Месут Озил
89
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
36
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
80
7
Санчес
Алексис Санчес
60'
60'
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
24
Бельерин
Эктор Бельерин
34
Коклен
Франсис Коклен
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
12
Жиру
Оливье Жиру
83'
17
Ивоби
Алекс Ивоби