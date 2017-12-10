Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Остин 3
1:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Жиру 88
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
10 дек. 2017, 15:00 МСК
10.12.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
10
Остин
Чарли Остин
3'
3'
90
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
26
Пье
Жереми Пье
6
Худт
Уэсли Худт
8
Дэвис
Стивен Дэвис
18
Лемина
Марио Лемина
19
Буфал
Софьян Буфал
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
29
Джака
Гранит Джака
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
10
Уилшир
Джек Уилшир
34
Коклен
Франсис Коклен
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
12
Жиру
Оливье Жиру
88'
17
Ивоби
Алекс Ивоби