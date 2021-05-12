Шальке-04 - Герта: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Арит 6
1:2

Шальке-04 - Герта: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Герта
Берлин
Боята 19
Нганкам 74
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
12 мая 2021, 19:00 МСК
12.05.2021, 19:00 МСК
среда
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События
Прошлые матчи
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Составы

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Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
20
Колашинац
Сеад Колашинац
90
30
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
26
Сане
Салиф Сане
90
31
Беккер
Тимо Беккер
90
41
Флик
Флориан Флик
90
25
Арит
Амин Арит
6'
6'
90
21
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
77
43
Хопп
Мэттью Хопп
90
Запасные
23
Реннов
Фредерик Реннов
-
2
Лудевиг
Килиан Лудевиг
-
28
Шепф
Алессандро Шепф
-
18
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
0
9
Раман
Бенито Раман
13
22
Скрыбски
Стивен Скрыбски
-
49
Vasilios Pavlidis
Vasilios Pavlidis
-
19
Ezeh Brooklyn
Ezeh Brooklyn
-
Тренерский состав
Димитриос Граммозис
Герта
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
20
Боята
Дедрик Боята
19'
19'
90
14
Альдрете
Омар Альдрете
90
2
Пекарик
Петер Пекарик
90
24
Радоньич
Неманья Радоньич
89
16
Дилросун
Явайро Дилросун
76
29
Тусар
Люка Тусар
90
6
Дарида
Владимир Дарида
58
7
Леки
Мэтью Леки
58
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
58
Запасные
12
Кербер
Нильс Кербер
-
5
Штарк
Никлас Штарк
-
25
Торунарига
Джордан Торунарига
1
42
Зеефуик
Дейовайсио Зеефуик
-
18
Аскасибар
Сантьяго Аскасибар
32
23
Левен
Эдуард Левен
-
11
Лукебакио
Доди Лукебакио
32
27
Нганкам
Джессик Нганкам
74'
32
40
Jonas Michelbrink
Jonas Michelbrink
14
Тренерский состав
Бруно Лаббадиа

События

Матч окончен 1:2
90'
Желтая карточка
Jonas Michelbrink
Замена
Гонсало Пасьенса
Тимо Беккер
90'
89'
Замена
Джордан Торунарига
Неманья Радоньич
89'
Вторая желтая
Доди Лукебакио
Замена
Бенито Раман
Клаас-Ян Хунтелаар
77'
76'
Замена
Jonas Michelbrink
Явайро Дилросун
74'
ГОЛ! 1:2
Джессик Нганкам
68'
Желтая карточка
Дедрик Боята
Желтая карточка
Сеад Колашинац
68'
67'
Желтая карточка
Доди Лукебакио
58'
Замена
Сантьяго Аскасибар
Владимир Дарида
58'
Замена
Джессик Нганкам
Кшиштоф Пентек
58'
Замена
Доди Лукебакио
Мэтью Леки
Желтая карточка
Шкодран Мустафи
54'
50'
Желтая карточка
Владимир Дарида
Конец первого тайма (1:1)
Желтая карточка
Амин Арит
43'
19'
ГОЛ! 1:1
Дедрик Боята
ГОЛ! 1:0
Амин Арит
6'
Начало матча

Прошлые матчи

12.05.2021 12 мая 2021 ср 19:00
Шальке-04
1 : 2
Герта
12.05.2021 12 мая 2021 ср 19:00
Шальке-04
1
Герта
2
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
Герта
3 : 0
Шальке-04
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
Герта
3
Шальке-04
0
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
Шальке-04
3 : 2
Герта
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
Шальке-04
3
Герта
2
31.01.2020 31 янв. 2020 пт 22:30
Герта
0 : 0
Шальке-04
31.01.2020 31 янв. 2020 пт 22:30
Герта
0
Шальке-04
0
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Шальке-04
3 : 0
Герта
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Шальке-04
3
Герта
0
25.01.2019 25 янв. 2019 пт 22:30
Герта
2 : 2
Шальке-04
25.01.2019 25 янв. 2019 пт 22:30
Герта
2
Шальке-04
2
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 19:00
Шальке-04
0 : 2
Герта
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 19:00
Шальке-04
0
Герта
2
03.03.2018 03 марта 2018 сб 17:30
Шальке-04
1 : 0
Герта
03.03.2018 03 марта 2018 сб 17:30
Шальке-04
1
Герта
0
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 16:30
Герта
0 : 2
Шальке-04
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 16:30
Герта
0
Шальке-04
2
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 20:30
Шальке-04
2 : 0
Герта
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 20:30
Шальке-04
2
Герта
0
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 18:30
Герта
2 : 0
Шальке-04
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 18:30
Герта
2
Шальке-04
0
11.03.2016 11 марта 2016 пт 22:30
Герта
2 : 0
Шальке-04
11.03.2016 11 марта 2016 пт 22:30
Герта
2
Шальке-04
0
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 16:30
Шальке-04
2 : 1
Герта
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 16:30
Шальке-04
2
Герта
1
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:30
Герта
2 : 2
Шальке-04
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:30
Герта
2
Шальке-04
2
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 19:30
Шальке-04
2 : 0
Герта
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 19:30
Шальке-04
2
Герта
0
28.03.2014 28 марта 2014 пт 22:30
Шальке-04
2 : 0
Герта
28.03.2014 28 марта 2014 пт 22:30
Шальке-04
2
Герта
0
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 17:30
Герта
0 : 2
Шальке-04
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 17:30
Герта
0
Шальке-04
2
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
Шальке-04
4 : 0
Герта
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
Шальке-04
4
Герта
0
09.12.2011 09 дек. 2011 пт 22:30
Герта
1 : 2
Шальке-04
09.12.2011 09 дек. 2011 пт 22:30
Герта
1
Шальке-04
2
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 16:30
Герта
0 : 1
Шальке-04
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 16:30
Герта
0
Шальке-04
1

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