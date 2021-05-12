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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 1:2
90'
Желтая карточка
Замена
90'
89'
89'
Вторая желтая
Замена
77'
76'
Замена
74'
ГОЛ! 1:2
68'
Желтая карточка
Желтая карточка
68'
67'
Желтая карточка
58'
58'
Замена
58'
Замена
Желтая карточка
54'
50'
Желтая карточка
Конец первого тайма (1:1)
Желтая карточка
43'
19'
ГОЛ! 1:1
ГОЛ! 1:0
6'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
06 октября 2020, 01:52
21 апреля, 00:26
16 апреля, 16:41
11 апреля, 19:12