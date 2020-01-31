Матч завершен
Герта
Берлин
0:0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
31 янв. 2020, 22:30 МСК
31.01.2020, 22:30 МСК
пятница
Составы
Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
25
Торунарига
Джордан Торунарига
90
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
18
Аскасибар
Сантьяго Аскасибар
90
16
Дилросун
Явайро Дилросун
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90
30
Вольф
Мариус Вольф
90
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
2
Пекарик
Петер Пекарик
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
5
Штарк
Никлас Штарк
9
Эссвайн
Александр Эссвайн
23
Майер
Арне Майер
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
14
Кепке
Паскаль Кепке
7
Пентек
Кшиштоф Пентек
Шальке-04
мин
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
4
Кабак
Озан Кабак
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
6
Омар
Омар
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
25
Арит
Амин Арит
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
90
9
Раман
Бенито Раман
90
Запасные
3
Миранда
Хуан Миранда
31
Беккер
Тимо Беккер
28
Шепф
Алессандро Шепф
21
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
14
Матондо
Рабби Матондо