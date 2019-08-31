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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Штарк 38
Рекик 48
Кенни 85
3:0
Матч завершен
Герта
Берлин
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
31 авг. 2019, 16:30 МСК
31.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Шальке-04
мин
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
85'
85'
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
26
Сане
Салиф Сане
90
6
Омар
Омар
90
25
Арит
Амин Арит
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
9
Раман
Бенито Раман
90
Запасные
4
Кабак
Озан Кабак
8
Сердар
Суат Сердар
28
Шепф
Алессандро Шепф
7
Ут
Марк Ут
22
Скрыбски
Стивен Скрыбски
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
4
Рекик
Карим Рекик
48'
48'
90
5
Штарк
Никлас Штарк
38'
38'
90
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
6
Дарида
Владимир Дарида
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
10
Дуда
Ондрей Дуда
90
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
25
Торунарига
Джордан Торунарига
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
7
Левен
Эдуард Левен
16
Дилросун
Явайро Дилросун
8
Калу
Саломон Калу
11
Леки
Мэтью Леки
27
Зелке
Дави Зелке