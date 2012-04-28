Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 32
Холтби 73
Рауль 84
Хунтелаар 88
4:0
Матч завершен
Герта
Берлин
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
28 апр. 2012, 16:30 МСК
28.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
85
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
88
0
Холтби
Льюис Холтби
73'
73'
90
0
Рауль
Рауль
84'
84'
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
88'
32'
88', 32'
90
Запасные
0
Шобер
Матиас Шобер
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Хегер
Марко Хегер
0
Марика
Чиприан Марика
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Пукки
Теему Пукки
Герта
мин
0
Ронни
Ронни
90
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Пердедай
Фанол Пердедай
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
0
Хубник
Роман Хубник
90
0
Янкер
Кристоф Янкер
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
53
0
Рукавица
Никита Рукавица
71
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Рамос
Адриан Рамос
46
Запасные
0
Аэртс
Майкел Аэртс
0
Холланд
Фабиан Холланд
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Эберт
Патрик Эберт
0
Торун
Тунай Торун
0
Шульц
Нико Шульц
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга