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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Обаси Огбуке 16
Хунтелаар 46
2:0
Матч завершен
Герта
Берлин
Бундеслига, 28 тур
Бундеслига,
28 тур
Германия
28 марта 2014, 22:30 МСК
28.03.2014, 22:30 МСК
пятница
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Айхан
Каан Айхан
90
0
Хогланд
Тим Хогланд
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
88
0
Майер
Макс Майер
74
0
Горецка
Леон Горецка
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
46'
46'
90
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
16'
16'
84
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Эрдманн
Дэннис Эрдманн
0
Макс
Филипп Макс
0
Фридрих
Марвин Фридрих
0
Аннан
Энтони Аннан
0
Салаи
Адам Салаи
0
Сане
Лерой Сане
Герта
мин
0
Ндженг
Марсель Ндженг
90
0
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
59
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
77
0
Шульц
Нико Шульц
90
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
90
0
Рамос
Адриан Рамос
90
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
90
0
Вагнер
Сандро Вагнер
59
Запасные
0
Герсбек
Мариус Герсбек
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
0
Холланд
Фабиан Холланд
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Ронни
Ронни
0
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи