Матч завершен
Герта
Берлин
0:2
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Салаи 26
Дракслер 90
Бундеслига, 11 тур

Бундеслига,

11 тур

Германия
2 нояб. 2013, 17:30 МСК
2.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
87
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
73
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
90
0
Шульц
Нико Шульц
63
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
90
0
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Ронни
Ронни
0
Ндженг
Марсель Ндженг
0
Мухтар
Хани Мухтар
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
87
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
80
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90'
90'
90
0
Майер
Макс Майер
78
0
Салаи
Адам Салаи
26'
26'
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Айхан
Каан Айхан
0
Джонс
Джермейн Джонс
0
Клеменс
Кристиан Клеменс