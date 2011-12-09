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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Герта
Берлин
Рамос 23
1:2
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 18
Пукки 41
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
9 дек. 2011, 22:30 МСК
9.12.2011, 22:30 МСК
пятница
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Хубник
Роман Хубник
90
0
Миятович
Андре Миятович
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Рамос
Адриан Рамос
23'
23'
90
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Нимайер
Петер Нимайер
80
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Эберт
Патрик Эберт
68
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
90
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
0
Ронни
Ронни
0
Торун
Тунай Торун
0
Рукавица
Никита Рукавица
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Пукки
Теему Пукки
41'
41'
73
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Холтби
Льюис Холтби
66
0
Рауль
Рауль
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
86
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
18'
18'
90
Запасные
0
Шобер
Матиас Шобер
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
0
Хегер
Марко Хегер
0
Марика
Чиприан Марика