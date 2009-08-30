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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Осинов 84
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
30 авг. 2009, 19:30 МСК
30.08.2009, 19:30 МСК
воскресенье
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Герус
Роман Герус
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Черкес
Александр Черкес
90
0
Рожков
Михаил Рожков
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Акимов
Дмитрий Акимов
74
0
Павленко
Александр Павленко
89
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Луценко
Евгений Луценко
76
Запасные
0
Хотеев
Станислав Хотеев
0
Осинов
Михаил Осинов
84'
0
Гицелов
Петр Гицелов
0
Валикаев
Артур Валикаев
0
Сливич
Ненад Сливич
0
Салугин
Александр Салугин
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Григорьев
Антон Григорьев
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
87
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Гонсалес
Марк Гонсалес
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Красич
Милош Красич
90
0
Карвальо
Даниэль Карвальо
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Щенников
Георгий Щенников
0
Мамаев
Павел Мамаев
0
Жезус
Рикардо Жезус
0
Нецид
Томаш Нецид
0
Маазу
Мусса Маазу