Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 46
Кака 59
Игуаин 70
Игуаин 73
4:1
Матч завершен
Бетис
Севилья
Молина 69
Примера, 8 тур

Примера,

8 тур

Испания
15 окт. 2011, 19:00 МСК
15.10.2011, 19:00 МСК
суббота
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
78
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Кака
Кака
59'
59'
60
0
Озил
Месут Озил
74
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
46'
70'
73'
46', 70', 73'
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
0
Хедира
Сами Хедира
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
0
Бензема
Карим Бензема
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Вадильо
Альваро Вадильо
22
0
Ириней
Ириней
90
0
Севилья
Сальвадор Севилья
63
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
78
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Молина
Хорхе Молина
69'
69'
90
Запасные
0
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
0
Хуанма
Хуанма
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
0
Момо
Момо
0
Серхио
Серхио
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
0
Перейра
Хонатан Перейра