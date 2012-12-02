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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 16
Озил 66
2:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
2 дек. 2012, -:- МСК
2.12.2012, -:- МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
16'
16'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Озил
Месут Озил
66'
66'
88
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
70
0
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Кака
Кака
0
Модрич
Лука Модрич
0
Родригес
Хосе Родригес
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Туран
Арда Туран
77
0
Габи
Габи
73
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Коке
Коке
73
0
Коста
Диего Коста
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Силвиу
Силвиу
0
Белезоглу
Эмре Белезоглу
0
Тиагу
Тиагу
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Адриан
Адриан