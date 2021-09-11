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РБ Лейпциг VS Бавария
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РБ Лейпциг - Бавария: 11 сентября 2021 смотреть онлайн
РБ Лейпциг
Лейпциг
-:-
РБ Лейпциг - Бавария: 11 сентября 2021 смотреть онлайн
Бавария
Мюнхен
Бундеслига, 4 тур
Бундеслига,
4 тур
Германия
11 сент. 2021, -:- МСК
11.09.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
РБ Лейпциг
мин
33
Мартинес
Хосеп Мартинес
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
4
Орбан
Вилли Орбан
5
Упамекано
Дайот Упамекано
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
21
Клюйверт
Джастин Клюйверт
44
Кампль
Кевин Кампль
7
Забитцер
Марсель Забитцер
8
Айдара
Амаду Айдара
11
Хванг
Хи-Чан Хванг
Запасные
13
Чаунер
Филипп Чаунер
-
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
-
6
Конате
Ибраима Конате
-
27
Лаймер
Конрад Лаймер
-
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
-
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
-
19
Сорлот
Александр Сорлот
-
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
-
37
Lars Sidney Raebiger
Lars Sidney Raebiger
-
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
17
Боатенг
Джером Боатенг
27
Алаба
Давид Алаба
5
Павар
Бенжамен Павар
29
Коман
Кингсли Коман
6
Киммих
Йозуа Киммих
7
Гнабри
Серж Гнабри
9
Левандовски
Роберт Левандовски
25
Мюллер
Томас Мюллер
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
4
Зюле
Никлас Зюле
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
20
Сарр
Буна Сарр
-
22
Рока
Марк Рока
-
42
Мусиала
Джамал Мусиала
-
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
10
Сане
Лерой Сане
-
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Прошлые матчи
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Бавария
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
РБ Лейпциг
0
Бавария
1
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
Бавария
3 : 3
РБ Лейпциг
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
Бавария
3
РБ Лейпциг
3
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
20:00
Бавария
0 : 0
РБ Лейпциг
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
20:00
Бавария
0
РБ Лейпциг
0
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Бавария
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
РБ Лейпциг
1
Бавария
1
25.05.2019
25 мая 2019
сб
21:00
Бавария
3 : 0
РБ Лейпциг
25.05.2019
25 мая 2019
сб
21:00
Бавария
3
РБ Лейпциг
0
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Бавария
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
РБ Лейпциг
0
Бавария
0
19.12.2018
19 дек. 2018
ср
22:30
Бавария
1 : 0
РБ Лейпциг
19.12.2018
19 дек. 2018
ср
22:30
Бавария
1
РБ Лейпциг
0
18.03.2018
18 марта 2018
вс
20:00
РБ Лейпциг
2 : 1
Бавария
18.03.2018
18 марта 2018
вс
20:00
РБ Лейпциг
2
Бавария
1
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:30
Бавария
2 : 0
РБ Лейпциг
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:30
Бавария
2
РБ Лейпциг
0
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
РБ Лейпциг
1(4) : 1(5)
Бавария
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
РБ Лейпциг
1(4)
Бавария
1(5)
13.05.2017
13 мая 2017
сб
16:30
РБ Лейпциг
4 : 5
Бавария
13.05.2017
13 мая 2017
сб
16:30
РБ Лейпциг
4
Бавария
5
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:00
Бавария
3 : 0
РБ Лейпциг
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:00
Бавария
3
РБ Лейпциг
0
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Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
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#Ханс-Дитер Флик
25 мая, 17:53
Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
#Роберт Левандовски
22 мая, 19:34
Левандовски повторил вечный рекорд Герда Мюллера по голам – и отпраздновал это в майке с его портретом 🤝
#Роберт Левандовски
15 мая, 18:49
Нагельсманн давно хотел в «Баварию» и в 2018-м даже купил дом в Мюнхене. Ради него клуб побил трансферный рекорд
#Юлиан Нагельсманн
27 апреля, 20:02
#
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«Бавария» объявила об уходе Румменигге с поста председателя правления. Он работал им с 2002 года
01 июня, 14:50
Алаба – игрок «Реала». Он подписал пятилетний контракт
28 мая, 19:14
«РБ Лейпциг» продал Конате в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро. В 2017-м он приходил в клуб свободным агентом
28 мая, 15:18
🇩🇪 Флик станет новым тренером сборной Германии после Евро-2020. Он сменит в ней Йоахима Лева
25 мая, 12:23
Левандовски побил рекорд Мюллера по голам. Он забил на 90-й минуте заключительной игры сезона
22 мая, 18:35
Дуглас Коста проведет сезон в «Гремио». Это клуб, где он начинал карьеру
22 мая, 11:04
«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича
13 мая, 23:40
«Бавария» повторила рекорд «Ювентуса» по количеству чемпионств подряд в топ-5 лигах
08 мая, 20:07