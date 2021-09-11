РБ Лейпциг - Бавария: 11 сентября 2021 смотреть онлайн

РБ Лейпциг
Лейпциг
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РБ Лейпциг - Бавария: 11 сентября 2021 смотреть онлайн

Бавария
Мюнхен
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
11 сент. 2021, -:- МСК
11.09.2021, -:- МСК
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Прошлые матчи

03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Бавария
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
РБ Лейпциг
0
Бавария
1
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Бавария
3 : 3
РБ Лейпциг
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Бавария
3
РБ Лейпциг
3
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 20:00
Бавария
0 : 0
РБ Лейпциг
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 20:00
Бавария
0
РБ Лейпциг
0
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Бавария
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:30
РБ Лейпциг
1
Бавария
1
25.05.2019 25 мая 2019 сб 21:00
Бавария
3 : 0
РБ Лейпциг
25.05.2019 25 мая 2019 сб 21:00
Бавария
3
РБ Лейпциг
0
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Бавария
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:30
РБ Лейпциг
0
Бавария
0
19.12.2018 19 дек. 2018 ср 22:30
Бавария
1 : 0
РБ Лейпциг
19.12.2018 19 дек. 2018 ср 22:30
Бавария
1
РБ Лейпциг
0
18.03.2018 18 марта 2018 вс 20:00
РБ Лейпциг
2 : 1
Бавария
18.03.2018 18 марта 2018 вс 20:00
РБ Лейпциг
2
Бавария
1
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 19:30
Бавария
2 : 0
РБ Лейпциг
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 19:30
Бавария
2
РБ Лейпциг
0
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
РБ Лейпциг
1(4) : 1(5)
Бавария
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
РБ Лейпциг
1(4)
Бавария
1(5)
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:30
РБ Лейпциг
4 : 5
Бавария
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:30
РБ Лейпциг
4
Бавария
5
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:00
Бавария
3 : 0
РБ Лейпциг
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:00
Бавария
3
РБ Лейпциг
0

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