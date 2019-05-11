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РБ Лейпциг VS Бавария
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РБ Лейпциг - Бавария: 11 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:0
РБ Лейпциг - Бавария: 11 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Бундеслига, 33 тур
Бундеслига,
33 тур
Германия
11 мая 2019, 16:30 МСК
11.05.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
6
Конате
Ибраима Конате
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
31
Демме
Диего Демме
90
11
Вернер
Тимо Вернер
90
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
90
Запасные
21
Мюллер
Мариус Мюллер
-
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
-
3
Сараччи
Марсело Сараччи
-
17
Брума
Брума
-
8
Айдара
Амаду Айдара
-
18
Смит
Эмиль Смит
-
20
Кунья
Матеус Кунья
-
Бавария
мин
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
18
Горецка
Леон Горецка
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
90
29
Коман
Кингсли Коман
90
Запасные
13
Рафинья
Рафинья
-
17
Боатенг
Джером Боатенг
-
7
Рибери
Франк Рибери
-
10
Роббен
Арьен Роббен
-
35
Саншеш
Ренату Саншеш
-
События
Матч окончен 0:0
75'
Желтая карточка
Кингсли Коман
60'
Желтая карточка
Леон Горецка
Прошлые матчи
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
Бавария
3 : 3
РБ Лейпциг
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
Бавария
3
РБ Лейпциг
3
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
20:00
Бавария
0 : 0
РБ Лейпциг
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
20:00
Бавария
0
РБ Лейпциг
0
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Бавария
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
РБ Лейпциг
1
Бавария
1
25.05.2019
25 мая 2019
сб
21:00
Бавария
3 : 0
РБ Лейпциг
25.05.2019
25 мая 2019
сб
21:00
Бавария
3
РБ Лейпциг
0
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Бавария
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
РБ Лейпциг
0
Бавария
0
19.12.2018
19 дек. 2018
ср
22:30
Бавария
1 : 0
РБ Лейпциг
19.12.2018
19 дек. 2018
ср
22:30
Бавария
1
РБ Лейпциг
0
18.03.2018
18 марта 2018
вс
20:00
РБ Лейпциг
2 : 1
Бавария
18.03.2018
18 марта 2018
вс
20:00
РБ Лейпциг
2
Бавария
1
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:30
Бавария
2 : 0
РБ Лейпциг
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:30
Бавария
2
РБ Лейпциг
0
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
РБ Лейпциг
1(4) : 1(5)
Бавария
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
РБ Лейпциг
1(4)
Бавария
1(5)
13.05.2017
13 мая 2017
сб
16:30
РБ Лейпциг
4 : 5
Бавария
13.05.2017
13 мая 2017
сб
16:30
РБ Лейпциг
4
Бавария
5
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:00
Бавария
3 : 0
РБ Лейпциг
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:00
Бавария
3
РБ Лейпциг
0
Новости
Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
«Лейпциг» вылетел из ЛЧ, сыграв с «Ливерпулем» два выездных матча. И еще заплатит деньги. Как?
1
#Лига чемпионов
11 марта, 01:41
1
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
#
Новости матча
Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги
20 марта, 19:19
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
«Ливерпуль» победил «Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
11 марта, 00:50
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Лейпциг»
10 марта, 16:55
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Лейпциг»
10 марта, 16:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29