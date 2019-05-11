РБ Лейпциг - Бавария: 11 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:0

РБ Лейпциг - Бавария: 11 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
11 мая 2019, 16:30 МСК
11.05.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
6
Конате
Ибраима Конате
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
31
Демме
Диего Демме
90
11
Вернер
Тимо Вернер
90
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
90
Запасные
21
Мюллер
Мариус Мюллер
-
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
-
3
Сараччи
Марсело Сараччи
-
17
Брума
Брума
-
8
Айдара
Амаду Айдара
-
18
Смит
Эмиль Смит
-
20
Кунья
Матеус Кунья
-
Бавария
мин
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
18
Горецка
Леон Горецка
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
90
29
Коман
Кингсли Коман
90
Запасные
13
Рафинья
Рафинья
-
17
Боатенг
Джером Боатенг
-
7
Рибери
Франк Рибери
-
10
Роббен
Арьен Роббен
-
35
Саншеш
Ренату Саншеш
-

События

Матч окончен 0:0
75'
Желтая карточка
Кингсли Коман
60'
Желтая карточка
Леон Горецка

Прошлые матчи

05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Бавария
3 : 3
РБ Лейпциг
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Бавария
3
РБ Лейпциг
3
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 20:00
Бавария
0 : 0
РБ Лейпциг
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 20:00
Бавария
0
РБ Лейпциг
0
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Бавария
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:30
РБ Лейпциг
1
Бавария
1
25.05.2019 25 мая 2019 сб 21:00
Бавария
3 : 0
РБ Лейпциг
25.05.2019 25 мая 2019 сб 21:00
Бавария
3
РБ Лейпциг
0
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Бавария
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:30
РБ Лейпциг
0
Бавария
0
19.12.2018 19 дек. 2018 ср 22:30
Бавария
1 : 0
РБ Лейпциг
19.12.2018 19 дек. 2018 ср 22:30
Бавария
1
РБ Лейпциг
0
18.03.2018 18 марта 2018 вс 20:00
РБ Лейпциг
2 : 1
Бавария
18.03.2018 18 марта 2018 вс 20:00
РБ Лейпциг
2
Бавария
1
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 19:30
Бавария
2 : 0
РБ Лейпциг
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 19:30
Бавария
2
РБ Лейпциг
0
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
РБ Лейпциг
1(4) : 1(5)
Бавария
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
РБ Лейпциг
1(4)
Бавария
1(5)
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:30
РБ Лейпциг
4 : 5
Бавария
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:30
РБ Лейпциг
4
Бавария
5
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:00
Бавария
3 : 0
РБ Лейпциг
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:00
Бавария
3
РБ Лейпциг
0

Новости

Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
«Лейпциг» вылетел из ЛЧ, сыграв с «Ливерпулем» два выездных матча. И еще заплатит деньги. Как?
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#Лига чемпионов
11 марта, 01:41
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Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
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Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
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20 марта, 19:19
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18 марта, 00:56
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
«Ливерпуль» победил «Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
11 марта, 00:50
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Лейпциг»
10 марта, 16:55
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Лейпциг»
10 марта, 16:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29