Матч завершен
Бавария
Мюнхен
0:0
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
9 февр. 2020, 20:00 МСК
9.02.2020, 20:00 МСК
воскресенье
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
14
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
67
27
Алаба
Давид Алаба
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
60
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
18
Горецка
Леон Горецка
85
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
2
Одриосола
Альваро Одриосола
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
24
Толиссо
Корентен Толиссо
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
29
Коман
Кингсли Коман
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
3
Анхелиньо
Анхелиньо
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
10
Адамс
Тайлер Адамс
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
82
11
Вернер
Тимо Вернер
90
25
Ольмо
Дани Ольмо
69
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
26
Ампаду
Итан Ампаду
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
8
Айдара
Амаду Айдара
21
Шик
Патрик Шик
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
17
Лукман
Адемола Лукман