Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Форсберг 45
1:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 3
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
14 сент. 2019, 19:30 МСК
14.09.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
90
6
Конате
Ибраима Конате
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
45'
45'
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
11
Вернер
Тимо Вернер
90
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
26
Ампаду
Итан Ампаду
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
31
Демме
Диего Демме
8
Айдара
Амаду Айдара
21
Шик
Патрик Шик
17
Лукман
Адемола Лукман
20
Кунья
Матеус Кунья
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
3'
3'
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
90
29
Коман
Кингсли Коман
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес
27
Алаба
Давид Алаба
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
14
Перишич
Иван Перишич
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
24
Толиссо
Корентен Толиссо
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс