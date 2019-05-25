Бавария - РБ Лейпциг: 25 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
3:0

Бавария - РБ Лейпциг: 25 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кубок Германии, Финал

Кубок Германии,

Финал

Германия
25 мая 2019, 21:00 МСК
25.05.2019, 21:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
17
Боатенг
Джером Боатенг
25
Мюллер
Томас Мюллер
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
27
Алаба
Давид Алаба
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
22
Гнабри
Серж Гнабри
32
Киммих
Йозуа Киммих
5
Павар
Бенжамен Павар
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
-
2
Одриосола
Альваро Одриосола
-
18
Горецка
Леон Горецка
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
27
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
-
РБ Лейпциг
мин
32
Гулачи
Петер Гулачи
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
7
Забитцер
Марсель Забитцер
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
27
Лаймер
Конрад Лаймер
14
Шик
Патрик Шик
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
3
Анхелиньо
Анхелиньо
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
17
Упамекано
Дайот Упамекано
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
-
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
-
14
Адамс
Тайлер Адамс
-
8
Айдара
Амаду Айдара
-
25
Ольмо
Дани Ольмо
-
11
Вернер
Тимо Вернер
-
17
Лукман
Адемола Лукман
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Бавария
3 : 3
РБ Лейпциг
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Бавария
3
РБ Лейпциг
3
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 20:00
Бавария
0 : 0
РБ Лейпциг
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 20:00
Бавария
0
РБ Лейпциг
0
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Бавария
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:30
РБ Лейпциг
1
Бавария
1
25.05.2019 25 мая 2019 сб 21:00
Бавария
3 : 0
РБ Лейпциг
25.05.2019 25 мая 2019 сб 21:00
Бавария
3
РБ Лейпциг
0
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Бавария
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:30
РБ Лейпциг
0
Бавария
0
19.12.2018 19 дек. 2018 ср 22:30
Бавария
1 : 0
РБ Лейпциг
19.12.2018 19 дек. 2018 ср 22:30
Бавария
1
РБ Лейпциг
0
18.03.2018 18 марта 2018 вс 20:00
РБ Лейпциг
2 : 1
Бавария
18.03.2018 18 марта 2018 вс 20:00
РБ Лейпциг
2
Бавария
1
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 19:30
Бавария
2 : 0
РБ Лейпциг
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 19:30
Бавария
2
РБ Лейпциг
0
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
РБ Лейпциг
1(4) : 1(5)
Бавария
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
РБ Лейпциг
1(4)
Бавария
1(5)
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:30
РБ Лейпциг
4 : 5
Бавария
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:30
РБ Лейпциг
4
Бавария
5
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:00
Бавария
3 : 0
РБ Лейпциг
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:00
Бавария
3
РБ Лейпциг
0

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Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
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Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
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Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Лейпциг»
10 марта, 16:55
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Лейпциг»
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Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
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