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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Стуани 2
Самперио 81
2:4
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Бальде 54
Сехудо 67
Гарсия 71
Роверсио 90
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
13 мая 2012, 21:00 МСК
13.05.2012, 21:00 МСК
воскресенье
Составы
Расинг
мин
0
Торрехон
Марк Торрехон
17
0
Фернандес
Марио Фернандес
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Пикон
Хосе Пикон
79
0
Самперио
Хаиро Самперио
81'
81'
90
0
Риверо
Энрике Риверо
90
0
Гульон
Маркос Гульон
90
0
Акоста
Лаутаро Акоста
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
2'
2'
90
0
Луке
Хулиан Луке
58
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Барба
Осмар Барба
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Кеннеди
Кеннеди
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
72
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Тимор
Давид Тимор
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
67'
67'
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
71'
71'
90
0
Нино
Нино
83
0
Бальде
Ибрахима Бальде
54'
54'
69
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Роверсио
Роверсио
90'
0
Райтала
Юкка Райтала
0
Лама
Ролан Лама
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Лоэ
Рауль Лоэ
0
Лекич
Деян Лекич