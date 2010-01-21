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Кубок Испании
Расинг VS Осасуна
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Расинг - Осасуна: 21 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Расинг
Сантандер
2:1
Первый матч 3:0
Расинг - Осасуна: 21 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Кубок Испании, 1/4 финала
Кубок Испании,
1/4 финала
Испания
21 янв. 2010, 22:00 МСК
21.01.2010, 22:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Расинг
мин
5
Фигерас
Жорди Фигерас
2
Бунюэль
Айтор Бунюэль
10
Сехудо
Альваро Сехудо
Осасуна
мин
13
Рубен
Рубен
4
Гарсия
Унаи Гарсия
15
Латорре
Антонио Латорре
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
21
Перес
Иньиго Перес
20
Брашанац
Дарко Брашанац
10
Торрес
Роберто Торрес
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Гальего
Энрик Гальего
16
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
Запасные
25
Перес
Хуан Перес
-
1
Эррера
Серхио Эррера
-
6
Ойер
Ойер
-
3
Навас
Рауль Навас
-
30
Эступинан
Первис Эступинан
-
2
Видаль
Игнасио Видаль
-
8
Мерида
Фран Мерида
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
33
Мартинес
Хави Мартинес
-
34
Орос
Аймар Орос
-
22
Адриан
Адриан
-
7
Кардона
Марк Кардона
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Расинг
2 : 4
Осасуна
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Расинг
2
Осасуна
4
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
18:00
Осасуна
0 : 2
Расинг
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
18:00
Осасуна
0
Расинг
2
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Осасуна
3 : 1
Расинг
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Осасуна
3
Расинг
1
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
19:00
Расинг
4 : 1
Осасуна
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
19:00
Расинг
4
Осасуна
1
21.03.2010
21 марта 2010
вс
19:00
Осасуна
1 : 3
Расинг
21.03.2010
21 марта 2010
вс
19:00
Осасуна
1
Расинг
3
27.01.2010
27 янв. 2010
ср
22:00
Осасуна
0 : 3
Расинг
27.01.2010
27 янв. 2010
ср
22:00
Осасуна
0
Расинг
3
21.01.2010
21 янв. 2010
чт
22:00
Расинг
2 : 1
Осасуна
21.01.2010
21 янв. 2010
чт
22:00
Расинг
2
Осасуна
1
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
Расинг
1 : 1
Осасуна
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
Расинг
1
Осасуна
1
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Расинг
1 : 1
Осасуна
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Расинг
1
Осасуна
1
05.10.2008
05 окт. 2008
вс
18:00
Осасуна
0 : 1
Расинг
05.10.2008
05 окт. 2008
вс
18:00
Осасуна
0
Расинг
1
18.05.2008
18 мая 2008
вс
20:00
Расинг
1 : 0
Осасуна
18.05.2008
18 мая 2008
вс
20:00
Расинг
1
Осасуна
0
13.01.2008
13 янв. 2008
вс
19:00
Осасуна
0 : 2
Расинг
13.01.2008
13 янв. 2008
вс
19:00
Осасуна
0
Расинг
2
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