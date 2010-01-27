Осасуна - Расинг: 27 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:3
Первый матч 1:2

Осасуна - Расинг: 27 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Расинг
Сантандер
Кубок Испании, 1/4 финала

Кубок Испании,

1/4 финала

Испания
27 янв. 2010, 22:00 МСК
27.01.2010, 22:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Осасуна
мин
13
Рубен
Рубен
4
Гарсия
Унаи Гарсия
15
Латорре
Антонио Латорре
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
21
Перес
Иньиго Перес
20
Брашанац
Дарко Брашанац
10
Торрес
Роберто Торрес
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Гальего
Энрик Гальего
16
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
Запасные
25
Перес
Хуан Перес
-
1
Эррера
Серхио Эррера
-
6
Ойер
Ойер
-
3
Навас
Рауль Навас
-
30
Эступинан
Первис Эступинан
-
2
Видаль
Игнасио Видаль
-
8
Мерида
Фран Мерида
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
33
Мартинес
Хави Мартинес
-
34
Орос
Аймар Орос
-
22
Адриан
Адриан
-
7
Кардона
Марк Кардона
-
Расинг
мин
5
Фигерас
Жорди Фигерас
2
Бунюэль
Айтор Бунюэль
10
Сехудо
Альваро Сехудо

События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
Расинг
2 : 4
Осасуна
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
Расинг
2
Осасуна
4
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 18:00
Осасуна
0 : 2
Расинг
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 18:00
Осасуна
0
Расинг
2
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
Осасуна
3 : 1
Расинг
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
Осасуна
3
Расинг
1
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 19:00
Расинг
4 : 1
Осасуна
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 19:00
Расинг
4
Осасуна
1
21.03.2010 21 марта 2010 вс 19:00
Осасуна
1 : 3
Расинг
21.03.2010 21 марта 2010 вс 19:00
Осасуна
1
Расинг
3
27.01.2010 27 янв. 2010 ср 22:00
Осасуна
0 : 3
Расинг
27.01.2010 27 янв. 2010 ср 22:00
Осасуна
0
Расинг
3
21.01.2010 21 янв. 2010 чт 22:00
Расинг
2 : 1
Осасуна
21.01.2010 21 янв. 2010 чт 22:00
Расинг
2
Осасуна
1
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 19:00
Расинг
1 : 1
Осасуна
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 19:00
Расинг
1
Осасуна
1
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Расинг
1 : 1
Осасуна
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Расинг
1
Осасуна
1
05.10.2008 05 окт. 2008 вс 18:00
Осасуна
0 : 1
Расинг
05.10.2008 05 окт. 2008 вс 18:00
Осасуна
0
Расинг
1
18.05.2008 18 мая 2008 вс 20:00
Расинг
1 : 0
Осасуна
18.05.2008 18 мая 2008 вс 20:00
Расинг
1
Осасуна
0
13.01.2008 13 янв. 2008 вс 19:00
Осасуна
0 : 2
Расинг
13.01.2008 13 янв. 2008 вс 19:00
Осасуна
0
Расинг
2

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