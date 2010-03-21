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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Фланьо 32
1:3
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Колса 35
Фернандес 51
Диоп 89
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
21 марта 2010, 19:00 МСК
21.03.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Осасуна
мин
0
Дади
Дади
23
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
32'
32'
90
0
Серхио
Серхио
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
64
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
90
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Хосечо
Хосечо
0
Эчаиде
Хон Эчаиде
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Рупер
Рупер
0
Галан
Жорже Галан
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
51'
51'
90
0
Ориоль
Ориоль
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Серрано
Оскар Серрано
73
0
Колса
Гонсало Колса
35'
35'
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Каналес
Серхио Каналес
65
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
80
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
0
Диоп
Папакоули Диоп
89'
0
Морал
Тони Морал
0
Арана
Мануэль Арана
0
Боладо
Иван Боладо