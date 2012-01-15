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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:2
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Стуани 38
Стуани 71
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
15 янв. 2012, 18:00 МСК
15.01.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Сатрустеги
Энеко Сатрустеги
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
46
0
Серхио
Серхио
72
0
Лама
Ролан Лама
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Тимор
Давид Тимор
90
0
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
90
0
Нино
Нино
65
0
Бальде
Ибрахима Бальде
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Бертран
Марк Бертран
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Лоло
Лоло
0
Сехудо
Альваро Сехудо
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Лекич
Деян Лекич
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
0
Колса
Гонсало Колса
76
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Акоста
Лаутаро Акоста
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
38'
71'
38', 71'
90
Запасные
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Циолис
Александрос Циолис
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Марио
Марио
0
Луке
Хулиан Луке
0
Самперио
Хаиро Самперио
0
Кеннеди
Кеннеди