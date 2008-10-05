Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 6 тур

Примера,

6 тур

Испания
5 окт. 2008, 18:00 МСК
5.10.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы