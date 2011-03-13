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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Сола 20
Некунам 24
Сориано 50
3:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Розенберг 52
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
13 марта 2011, 19:00 МСК
13.03.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
0
Некунам
Джавад Некунам
24'
24'
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
50'
50'
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
77
0
Сола
Кике Сола
20'
20'
85
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Дамиа
Абелья Дамиа
0
Хосечо
Хосечо
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
0
Лекич
Деян Лекич
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
71
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Кеннеди
Кеннеди
46
0
Розенберг
Маркус Розенберг
52'
52'
90
0
Ариэль
Ариэль
46
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Перес
Франсис Перес
0
Барба
Осмар Барба
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
0
Боладо
Иван Боладо