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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Кеннеди 28
Розенберг 35
Розенберг 62
Торрехон 85
4:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Некунам 58
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
31 окт. 2010, 19:00 МСК
31.10.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
85'
85'
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Кеннеди
Кеннеди
28'
28'
88
0
Розенберг
Маркус Розенберг
35'
62'
35', 62'
78
0
Ариэль
Ариэль
63
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Понсе
Вальдо Понсе
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Боладо
Иван Боладо
Осасуна
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Некунам
Джавад Некунам
58'
58'
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
69
0
Лоло
Лоло
90
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
61
0
Аранда
Карлос Аранда
84
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Хосечо
Хосечо
0
Нельсон
Маркос Нельсон
0
Ойер
Ойер
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
0
Рупер
Рупер
0
Лекич
Деян Лекич