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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Арана 90
1:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Пандиани 51
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
25 окт. 2009, 19:00 МСК
25.10.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
56
0
Мунитис
Педро Мунитис
71
0
Тчите
Мохамед Тчите
71
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Арана
Мануэль Арана
90'
0
Хиско
Хиско
0
Геихо
Алекс Геихо
Осасуна
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Хосечо
Хосечо
90
0
Хуанфран
Хуанфран
67
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
85
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
51'
51'
90
0
Аранда
Карлос Аранда
77
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Ойер
Ойер
0
Серхио
Серхио
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
0
Рупер
Рупер
0
Галан
Жорже Галан