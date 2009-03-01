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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Серрано 13
1:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Пандиани 45
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
1 марта 2009, 19:00 МСК
1.03.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сепси
Ласло Сепси
55
0
Ориоль
Ориоль
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Серрано
Оскар Серрано
13'
13'
90
0
Колса
Гонсало Колса
67
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Фернандес
Луис Фернандес
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Люксен
Петер Люксен
0
Гонсалвес
Хорхе Гонсалвес
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
Осасуна
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Кручага
Сезар Кручага
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Плашил
Ярослав Плашил
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
61
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
45'
45'
86
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Фланьо
Хавьер Фланьо
0
Роверсио
Роверсио
0
Дельпорте
Людовик Дельпорте
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
0
Идальго
Антонио Идальго
0
Портильо
Хавьер Портильо