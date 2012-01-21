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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Стуани 14
1:2
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Гавилан 26
Мику 83
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
21 янв. 2012, 20:00 МСК
21.01.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
0
Колса
Гонсало Колса
46
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Акоста
Лаутаро Акоста
90
0
Арана
Мануэль Арана
66
0
Стуани
Кристиан Стуани
14'
14'
53
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Циолис
Александрос Циолис
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Луке
Хулиан Луке
0
Самперио
Хаиро Самперио
0
Кеннеди
Кеннеди
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Масилела
Тсепо Масилела
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Рафа
Рафа
17
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
26'
26'
62
0
Каскеро
Франциско Каскеро
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
79
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
90
0
Мику
Мику
83'
83'
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Лопо
Альберто Лопо
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Кастро
Диего Кастро
0
Леон
Педро Леон