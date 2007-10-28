Матч завершен
Расинг
Сантандер
2:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
28 окт. 2007, 19:00 МСК
28.10.2007, 19:00 МСК
воскресенье
Составы