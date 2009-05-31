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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Морал 34
1:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Гранеро 38
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
31 мая 2009, 20:00 МСК
31.05.2009, 20:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сепси
Ласло Сепси
90
0
Моратон
Хосе Моратон
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Морал
Тони Морал
34'
34'
90
0
Серрано
Оскар Серрано
63
0
Колса
Гонсало Колса
63
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Ориоль
Ориоль
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Гонсалвес
Хорхе Гонсалвес
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
Хетафе
мин
0
Устари
Оскар Устари
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Контра
Космин Мариус Контра
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Селестини
Фабио Селестини
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
38'
38'
90
0
Ману
Ману
76
0
Уче
Икечукву Уче
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
0
Якобо
Якобо
0
Лихт
Лукас Лихт
0
Каш
Ибрахим Каш
0
Котело
Марио Котело
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Кепа
Бланко Кепа