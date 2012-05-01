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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Мику 59
1:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Диоп 64
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
1 мая 2012, 13:00 МСК
1.05.2012, 13:00 МСК
вторник
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Масилела
Тсепо Масилела
75
0
Гавилан
Хайме Гавилан
62
0
Каскеро
Франциско Каскеро
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Кастро
Диего Кастро
46
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Мику
Мику
59'
59'
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Рафа
Рафа
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Леон
Педро Леон
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
Расинг
мин
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
0
Фернандес
Марио Фернандес
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Самперио
Хаиро Самперио
69
0
Диоп
Папакоули Диоп
64'
64'
90
0
Гульон
Маркос Гульон
90
0
Акоста
Лаутаро Акоста
84
0
Мунитис
Педро Мунитис
79
0
Риверо
Энрике Риверо
90
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Барба
Осмар Барба
0
Колса
Гонсало Колса
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Луке
Хулиан Луке
0
Стуани
Кристиан Стуани
0
Исуарди Фернандес
Хайме Исуарди Фернандес