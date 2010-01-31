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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
31 янв. 2010, 19:00 МСК
31.01.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Кодина
Жорди Кодина
90
0
Мане
Мане
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Каскеро
Франциско Каскеро
90
0
Боатенг
Дерек Боатенг
73
0
Леон
Педро Леон
90
0
Ману
Ману
90
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
63
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
0
Кортес
Давид Кортес
0
Марио
Марио
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Риос
Педро Риос
0
Мику
Мику
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Моратон
Хосе Моратон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Морал
Тони Морал
52
0
Серрано
Оскар Серрано
81
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
66
0
Геихо
Алекс Геихо
90
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Марио
Марио
0
Хиско
Хиско