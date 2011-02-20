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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Пинильос 88
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
20 февр. 2011, 19:00 МСК
20.02.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Кодина
Жорди Кодина
90
0
Мане
Мане
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
90
0
Каскеро
Франциско Каскеро
57
0
Боатенг
Дерек Боатенг
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Риос
Педро Риос
80
0
Колунга
Адриан Колунга
62
0
Мику
Мику
90
Запасные
0
Гонсало
Гонсало
0
Рафа
Рафа
0
Пинтос
Пабло Пинтос
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Борха
Борха
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Сардинеро
Адриан Сардинеро
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
88'
88'
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
72
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Кеннеди
Кеннеди
67
0
Ариэль
Ариэль
60
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Перес
Франсис Перес
0
Барба
Осмар Барба
0
Арана
Мануэль Арана
0
Розенберг
Маркус Розенберг
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
0
Боладо
Иван Боладо