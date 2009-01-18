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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Жигич 24
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
18 янв. 2009, 19:00 МСК
18.01.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Котело
Марио Котело
90
0
Якобо
Якобо
90
0
Лихт
Лукас Лихт
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Кортес
Давид Кортес
76
0
Гавилан
Хайме Гавилан
62
0
Каскеро
Франциско Каскеро
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Ману
Ману
90
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
62
Запасные
0
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
0
Контра
Космин Мариус Контра
0
Каш
Ибрахим Каш
0
Селестини
Фабио Селестини
0
Уче
Икечукву Уче
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Ориоль
Ориоль
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Валера
Хуан Валера
71
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Жигич
Никола Жигич
24'
24'
86
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Сепси
Ласло Сепси
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Перейра
Хонатан Перейра
0
Хуанхо
Эспозито Хуанхо