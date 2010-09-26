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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Санчес 16
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
26 сент. 2010, 18:00 МСК
26.09.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Колса
Гонсало Колса
75
0
Циолис
Александрос Циолис
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
60
0
Кеннеди
Кеннеди
70
0
Розенберг
Маркус Розенберг
90
0
Ариэль
Ариэль
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Понсе
Вальдо Понсе
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Арана
Мануэль Арана
0
Мунитис
Педро Мунитис
Хетафе
мин
0
Кодина
Жорди Кодина
90
0
Мане
Мане
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Боатенг
Дерек Боатенг
90
0
Санчес
Виктор Санчес
16'
16'
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
89
0
Ману
Ману
82
0
Риос
Педро Риос
90
0
Мику
Мику
86
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Марио
Марио
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Борха
Борха
0
Москера
Педро Москера
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
0
Колунга
Адриан Колунга