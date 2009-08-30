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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Ласен 42
1:4
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Рафа 12
Сольдадо 28
Сольдадо 33
Сольдадо 56
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
30 авг. 2009, 18:00 МСК
30.08.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сепси
Ласло Сепси
90
0
Моратон
Хосе Моратон
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
42'
42'
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
76
0
Арана
Мануэль Арана
90
0
Геихо
Алекс Геихо
88
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Ориоль
Ориоль
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Зе Антониу
Зе Антониу
0
Морал
Тони Морал
0
Хуанхо
Эспозито Хуанхо
0
Боладо
Иван Боладо
Хетафе
мин
0
Устари
Оскар Устари
90
0
Мане
Мане
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Рафа
Рафа
12'
12'
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Селестини
Фабио Селестини
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
81
0
Парехо
Даниэль Парехо
66
0
Ману
Ману
74
0
Риос
Педро Риос
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
28'
33'
56'
28', 33', 56'
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Лихт
Лукас Лихт
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Боатенг
Дерек Боатенг
0
Леон
Педро Леон