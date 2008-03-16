Матч завершен
Хетафе
Хетафе
2:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 28 тур

Примера,

28 тур

Испания
16 марта 2008, 19:00 МСК
16.03.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы