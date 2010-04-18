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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Парма
Парма
Дзаккардо 59
Боккетти 62
2:3
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Паласио 33
Паласио 51
Фатич 72
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
18 апр. 2010, 16:00 МСК
18.04.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Лунардини
Франческо Лунардини
46
0
Антонелли
Лука Антонелли
80
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
59'
59'
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
86
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
0
Хименес
Луис Хименес
90
0
Креспо
Эрнан Креспо
90
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
0
Пачи
Массимо Пачи
0
Джигли
Абель Джигли
0
Джемаили
Блерим Джемаили
0
Бакколо
Пьетро Бакколо
0
Божинов
Валерий Божинов
Дженоа
мин
0
Скарпи
Алессио Скарпи
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Томович
Ненад Томович
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
62'
62'
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Место
Джандоменико Место
72
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
90
0
Палладино
Раффаэле Палладино
56
0
Паласио
Родриго Паласио
33'
51'
33', 51'
86
Запасные
0
Амелия
Марко Амелия
0
Фатич
Иван Фатич
72'
0
Териджи
Леонардо Териджи
0
Гучер
Роберт Гучер
0
Скулли
Джузеппе Скулли
0
Лазаревич
Деян Лазаревич
0
Боаки
Ричмонд Боаки