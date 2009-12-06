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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Паласио 14
Палладино 67
2:2
Матч завершен
Парма
Парма
Биабиани 36
Биабиани 59
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
6 дек. 2009, 17:00 МСК
6.12.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Кристиан Бриги
Кристиан Бриги
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Скарпи
Алессио Скарпи
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Место
Джандоменико Место
79
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
85
0
Палладино
Раффаэле Палладино
67'
67'
90
0
Паласио
Родриго Паласио
14'
14'
46
Запасные
0
Амелия
Марко Амелия
0
Томович
Ненад Томович
0
Фатич
Иван Фатич
0
Сапатер
Альберто Сапатер
0
Модесто
Франческо Модесто
0
Креспо
Эрнан Креспо
0
Флоккари
Сержио Флоккари
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Антонелли
Лука Антонелли
73
0
Пачи
Массимо Пачи
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
90
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
83
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Биабиани
Джонатан Биабиани
36'
59'
36', 59'
62
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Будель
Алессандро Будель
0
Аморузо
Никола Аморузо