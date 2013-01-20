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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Сола 26
Нино 61
2:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Камуньяс 90
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
20 янв. 2013, 14:00 МСК
20.01.2013, 14:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
59
0
Сола
Кике Сола
26'
26'
74
0
Нино
Нино
61'
61'
82
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Фланьо
Мигель Фланьо
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Лоэ
Рауль Лоэ
0
Нано
Нано
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Сантуш
Андре Сантуш
54
0
Силвиу
Силвиу
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Гама
Бруно Гама
69
0
Рики
Рики
80
0
Пицци
Пицци
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Инсуа
Пабло Инсуа
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90'
0
Васкес
Хесус Васкес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Саломау
Диого Саломау
0
Оливейра
Нельсон Оливейра