Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 4 тур

Примера,

4 тур

Испания
24 сент. 2008, 21:00 МСК
24.09.2008, 21:00 МСК
среда
Составы